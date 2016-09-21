В минувший вторник, 20 сентября, в 16.00 в единую службу спасения по номеру 112 с неустановленного телефона позвонил неизвестный, сообщает Life. Он заявил, что у него в заложниках находятся четверо мужчин, и потребовал денег за их освобождение.

Звонки аналогичного содержания повторились в 16.16 и в 17.01.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось вычислить и задержать телефонного террориста. Им оказался тринадцатилетний ученик одной из школ в Купчино.

Полицейским незадачливый хулиган объяснил, что просто хотел пошутить. Никого он в заложники не брал. По факту ложного сообщения проводится проверка.