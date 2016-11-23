Завтра в Государственной Третьяковской галерее начнёт работать выставка с величественным названием Roma Aeterna – «Вечный Рим». В Инженерный корпус в Лаврушинском переулке уже привезли 42 шедевра из ватиканской пинакотеки (так в Древней Греции называли собрания картин).

По словам директора Третьяковки Зельфиры Трегуловой, идея выставки возникла на встрече Владимира Путина и Папы Римского Франциска I. Тогда президент России и понтифик договорились, что Ватикан пришлёт в Москву свои шедевры, а Россия привезёт в Рим коллекцию русских икон.

Выставку открывает самый старый экспонат, образ «Христос Благословляющий» XII века, который никогда не покидал пределов Ватикана. За ним идут работы итальянских мастеров, созданные для папского престола, начиная со средневековья, заканчивая XVIII веком.

По словам создателей выставки, главная её идея – показать величие Рима, как города и центор нескольких исторических эпох.

– Эта выставка рассказывает об искусстве, созданном для папского Рима. Каждая из картин отражает какое-то важнейший сюжет Священного писания и одновременно это шедевр, в котором художники воплощает очень глубокое, символическое содержание, – сказала директор галереи. – Мне хотелось бы, чтобы люди, которые придут на выставку испытали то же чувство восторга, что и люди, которые над ней работали. Выставка рассчитана на вдумчивого зрителя, который сможет вступить в диалог в работами Караваджо, Пуссена, Беллини и других художников. Это уникальный шанс, чтобы вскрыть важнейшие смыслы.

Центральный зал, где разместили шедевры Караваджо, Пуссена и Рафаэля, к выставке сделали круглым.

– Мы пригласили в качестве архитектора выставки Сергея Чобана, который вместе со мной ездил в Ватикан, – рассказала Metro директор галереи Зельфира Трегулова. – Он предложил создать в центральном пространстве выставки площадь, которая напоминает площадь Собора Святого Петра и абрис колоннады Бернини.

Само помещение выставки небольшое и много людей принять не в состоянии. бесценные картины будут оберегать с особым усердием. В залах увеличат количество смотрителей, а посетителей планируют пускать группами.

– Мы ввели систему посещения по сеансам, – уточнила Трегулова. – Каждые 30 минут мы запускаем новую группу.

В группе будет примерно 100 человек – 60 обладателей электронных билетов, ещё около 30 появятся в кассе. Правда, электронные билеты вплоть до февраля проданы, и остальным остаётся надеяться лишь на 60 билетов в час, которые можно будет купить на месте. Перекупщиков в этот раз быть не должно – все билеты именные, так что не забудьте взять с собой удостоверение личности.