Шахматы могут стать обязательным предметом во всех школах России. С таким предложением к министру образования Васильевой обратился член Совета Федерации Вадим Тюльпанов. Сенатор предложил заменить в 1-4 классах один урок физкультуры на другой спорт - интеллектуальный.

- Обучение школьников шахматам помогает развивать концентрацию, стратегическое, логическое и аналитическое мышление, дает навык решения задач. Учит детей просчитывать свои действия на несколько ходов вперед. Важно, что введение шахмат в школьную программу позволит школьникам, освобожденным от физкультуры, участвовать в спортивных состязаниях, позволит почувствовать вкус борьбы и победы, - поясняет сам Вадим Тюльпанов.

Как рассказали Metro в пресс-службе Тюльпанова, шахматы могут стать обязательными только в начальной школе. Тому есть несколько причин.

- За это время прививается интерес к игре, вместе с первыми знаниями и навыками можно будет закладывать и основы игры, тактического мышления. А во-вторых, столько гроссмейстеров не найти, чтобы преподавать в более старших классах. Ведь основные правила игры будут даны, а потом нужно будет повышать уровень. Педагогов такого уровня в большом количестве найти сложно.

После четвертого класса ребенок уже сам сможет решить, стоит ли ему продолжать заниматься шахматами. О том, как будет оцениваться уровень знаний по предмету, пока подробно не обсуждалось. Скорее всего, отметка будет зависеть от уровня игрока на турнирах в классе.

К тому же, необходимо будет воспользоваться опытом других стран - Армении, Азербайджана, Мексики, Польши - где шахматы уже включены в обязательную школьную программу.