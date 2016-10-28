30 октября, в воскресенье, завершается сезон фонатнов в Петербурге. Утром в воскресенье будет отключен фонтан у Казанского собора, сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Напомним, что отключение фонтанов началось в начале октября. 46 петербургских фонтанов и фонтанных комплексов уже завершили свою работу.

В выходные, 29 и 30 октября, будут отключены последние шесть фонтанов. В субботу закроется фонтан в Александровском саду. В воскресенье будут отключены фонтаны у Казанского собора, в сквере у Зимнего дворца, в саду у дворца великого князя Алексея Александровича на ул. Писарева и в Ново-Манежном сквере на Манежной площади, а также фонтан-поилка у Воронихинской решетки.

- Первымиушли на «зимовку» 1 октября фонтан на озере Разлив в Сестрорецке, фонтан «Лебединое озеро» на Каменноостровском проспекте, а также фонтаны в Кронштадте – «Рыбки», «Жемчужина» и два фонтана у башни городского водопровода, - рассказали в пресс-службе Водоканала.

Крупные фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина завершили сезон 3 октября. 17 октября «на каникулы» отправился петербургский фонтан в Южно-Приморском парке Победы.

Самое «массовое» отключение прошло 15 октября, в этот день на каникулы ушли сразу девять фонтанов. Это два фонтана на пешеходной зоне 7-й линии Васильевского острова и два – в Никольском саду, фонтаны «Девочка с рыбкой» и «У торга» в Зеленогорске, у Российской национальной библиотеки на Московском проспекте, на Румянцевской площади и у Дворца спорта «Юбилейный».

Исторический фонтан-поилку на Сенной площади выключили 18 октября.

За зимний период 2016-2017 годов все оборудование фонтанов и фонтанных комплексов пройдет проверку на работоспособность. При необходимости будут заменены детали и узлы, чтобы в новом сезоне фонтаны продолжали радовать петербуржцев и гостей города.