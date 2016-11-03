В Петербурге в Невском районе города на сутки будет перекрыт съезд с КАД в сторону метро «Рыбацкое» на развязке на пересечении с проспектом Обуховской Обороны.

Как сообщает пресс-служба ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург», на участке будут менять деформационный шов.

Движение транспорта ограничат с 10:00 пятницы, 4 ноября, до 10:00 субботы, 5 ноября.

Также в Невском районе Петербурга на проспекте Обуховской Обороны продолжится ремонт трамвайных путей и инженерных сетей, в связи с чем до субботы, 5 ноября, будет закрыто движение трамваев по проспекту от улицы Шелгунова до улицы Грибакиных.