Известная телеведущая и журналистка Ксения Собчак впервые стала мамой. Об этом она сообщила в своем блоге в Instagram. Показывать фото ребенка Собчак не стала.

Блогеры, с нетерпением следившие за беременностью Собчак, тут же принялись поздравлять молодых родителей с новорожденным. Сеть буквально взорвалась поздравлениями. Одним из первых Ксению Собчак поздравил Алексей Венедиктов, главред "Эха Москвы". Он выложил совместное фото с Ксенией и написал: "Ксения Собчак родила! Поздравляю!".

Примечательно, что впервые об отношениях Максима Виторгана и Ксении Собчак стало известно после их публичного появления на дне рождения радиостанции "Эхо Москвы".

Поздравляют Ксению Собчак с первенцем и блогеры. За час в Instagram под постом Собчак о рождении сына появилось более 2,5 тысяч комментариев, а "лайки" поставили 70 тысяч человек.

"Сказать бы тебе 10 лет назад, что ты будешь так счастлива появлению малыша, ты бы не поверила", - пишут подписчики Собчак в блогах.

"Ура! От души! Поздравляю!!! Здоровья Вам, Ксения и Максим, и Вашему малышу!!! Пусть хранят Небеса Вашу Семью!!!", - радуются за Собчак в соцсетях.

Как назвали сына Ксения Собчак и Максим Виторган, пока не сообщается.

Cам Максим Виторган тоже "отметил" в соцсети рождение ребенка. Он выложил фото беременной Ксении Собчак и подписал его: " Мама сына. В счастливое плавание!"

Телеведущая Ксения Собчак родила в клинике "Лапино" в Подмосковье, сообщает "Лайф". Первое время малыш вместе с родителями будет жить в доме бабушки — Людмилы Нарусовой. Трёхэтажный особняк стоимостью почти в два миллиона долларов находится в посёлке "Горки-8". Позже семья планирует перебраться в клубный дом на Смоленском бульваре.