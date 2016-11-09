Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер удивила подписчиков слишком откровенным фото, которое она опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке девушка предстаёт полностью голой.
Единственное, что скрывает интимные места Кайли – синяя краска, которая стекает по её телу.
Как пишут поклонники девушки, этот снимок стал самым откровенным в её жизни.
Автором снимка стала украинский fashion-фотограф Саша Самсонова, которая живёт в Лос-Анджелесе.
Кайли и Саша познакомились летом 2015 года. Украинка снимала Дженнер по случаю её 18-летия.
После этого Самсонова не раз снимала Кайли, а позже сестра Кардашьян даже назвала девушку своим любимым фотографом.