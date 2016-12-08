Сергея Шнурова "увековечат" в воске - такое решение приняли в музее восковых фигур. Причем идея пришла уже давно, а вот реализовать её получиться к лету-началу осени 2017 года.

При этом личное участие или разрешение самого Шнурова мастерам музея не особо важно - как уверяют сотрудники, никто не против такой дополнительной рекламы.

Изображение Сергея Шнурова будет создаваться по общедоступным фото. Как сообщают СМИ, будет создано несколько дублей - чтобы понять, в какой одежде, с какой прической и в каком антураже восковой Шнуров будет более интересным.

Скульптура лидера "Ленинграда" будет одной из самых эпатажных и популярных - уверены сотрудники музея.

Напомним, ранее Сергей Шнуров заявил, что вернет деньги за билеты на концерты пяти подписчикам его страницы в Instagram.

Возвращать деньги лидер группы "Ленинград" будет в рамках новогоднего конкурса. Для участия подписчикам Шнурова требуется сфотографировать билеты с концертов "Ленинграда"

- Тому, кто покажет наибольшее количество билетов с разных концертов, я верну деньги, потраченные на приобретение оных, плюс добавлю двойную сумму, к праздникам, так сказать. Потратил на Ленинград 10 тысяч - получи 30, - сообщил Шнуров на своей странице в Инстаграме.