Сергей Шнуров заявил, что вернет деньги за билеты на концерты пяти подписчикам его страницы в Instagram.
Возвращать деньги лидер группы "Ленинград" будет в рамках новогоднего конкурса. Для участия подписчикам Шнурова требуется сфотографировать билеты с концертов "Ленинграда".
- Тому, кто покажет наибольшее количество билетов с разных концертов я верну деньги потраченные на приобретение оных, плюс добавлю двойную сумму, к праздникам, так сказать. Потратил на Ленинград 10 тыс - получи 30. Призовых мест будет пять. Фотошоп и копипаст будут выявлены и дисквалифицированы, - написал в Instagram Сергей Шнуров.
- Благо решил сотворить под Новый год, - добавил музыкант.