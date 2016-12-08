Произошло это ещё 5 декабря. Жизнь 77-летней актрисы оборвалась в результате продолжительной болезни. Её поклонники часто повторяли: "Именно в таких женщин влюбляются и таким доверяют". О месте и времени прощания с народной артисткой России Альбиной Матвеевой будет объявлено позднее. Альбина Матвеева родилась 25 января 1939 года в Москве. Училась в Щепкинском училище, после него пришла в театр на Малой Бронной. Там она сыграла более 30 ролей. Но настоящая популярность к ней пришла после съемок...