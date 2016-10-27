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Обновлено : Сегодня 17:37
- Опубликовано : Сегодня 16:40

Семь попыток напугать зрителя быстро, но сильно

  • Алексей Мокряков

Сегодня в прокате стартует... не фильм. Несколько короткометражек, снятых в Великобритании, Швеции, во Франции и в Австрии, объединённых общим названием Thriller shorts. Это мини-триллеры, которые должны были нас напугать. Но удалось ли им это?

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Режиссёры: А. Рённберг, Д. Уайт, Р. Базерк, Д. Ларзильер, О. Арнольд, Д. Хартл 

Актёры: Матье Буссон, Шанталь Раульф, Петра Стадуан, Хедда Стиернстедт и Карл Джонсон

Вас будет ждать семь короткометражек: «Кровавая Мэри», «Первый лайк», «Взлом мозга», «Цербер», «Выгодное предложение», «Шашлычки» и «Кружева». Названия все разные, какие-то выглядят безобидно – от этого уже немного страшно. Напоминают оглавление сборника Стивена Кинга.   

В чём суть короткометражного триллера? Напугать зрителя быстро, но сильно. Перед просмотром казалось, что нас будет ждать просто подборка страшных внезапных моментов, которые есть в каждом хорошем ужастике. В этой категории – «Первый лайк» и «Кровавая Мэри». Если вы не смотрите ужасы каждый день и не знаете, что не стоит отворачиваться от зеркала и потом смотреть в него снова, а за отворённой дверью холодильника обычно прячется какая-то тварь... – вы вздрогнете во время просмотра. Мы не вздрогнули, хотя томительные секунды ожидания, что вот-вот случится что-то внезапное и пугающее, пощекотали нервы. Кстати, ужастики, в которых делается упор на внезапность, как правило, проигрывают сюжетом – здесь было так же.

Создатели всех остальных картин гораздо глубже работали с историей. Смотря «Шашлычки», зритель до последнего кадра будет думать, что же случится со всей этой большой, но совсем не дружной семьёй. «Цербер» порадует финалом, хотя нам не хватило предыстории. У «Кружев», хотя и сняты они до смешного просто (уж лучше вообще без спецэффектов), интересная идея. Теории, выдвигаемые героями «Взлома мозга» (лёгкий намёк), совсем не понравятся сильно религиозным людям, но достойны отдельного полноценного фильма. То же самое и с «Выгодным предложением» (только без религии).

Некоторые мини-триллеры получились страшнее, чем полноценные российские ужастики. С этим жанром у нас не очень. Хотя надежда есть. 

Плюсы и минусы

Плюсы. Короткометражки в плане затрат требуют не таких больших вложений, и в таком случае было бы явным минусом, если бы их сняли некачественно. Здесь почти не было проблем с визуализацией.   

Минусы у триллеров и ужастиков почти всегда в одном – в сюжете. В Thriller shorts помимо внезапности есть и довольно интересные задумки. Правда, не все докручены до конца, после просмотра появляются вопросы. 

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