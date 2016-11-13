Следственный Комитет планирует обязать врачей сообщать о половой жизни несовершеннолетних. Ведомство хочет приступить к разработке необходимых поправок в законы для нововведения уже в ближайшее время. По мнению СК, подобная мера поможет в раскрытии преступлений сексуального характера, так как юные девушки стесняются или боятся говорить о таком и пытаются скрыть факты подобных преступлений.

С данным мнением согласны не все. Минздрав, в частности, уже призвал серьёзно изучить предложение СК, так как в медицине приоритетным является принцип анонимности. Врач сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук также заявил Metro, что у него есть опасения по поводу данной идеи.

-Это может быть психотравмирующим фактором. Например, лишение девственности может происходить не только при половом акте, но и при мастурбации с введением во влагалище различных предметов. Необходимость объясняться на эту тему тоже может вызывать стыд и унижение, – заявил он.

При этом эксперт отметил, что, несмотря на положительный умысел: ведь цель - защита прав несовершеннолетних и повышение процента раскрытия половых преступлений, реализация подобной инициативы вызывает много вопросов.

–Тут могут быть и негативные стороны. Например, суицид у девочки, которая боится, что об этом завтра "узнают все". Некоторые это уже пережили, и не хотели бы погружаться в психотравмирующую ситуацию снова, – добавил специалист.

Эксперт также пояснил, что к врачам сексологам обращаются взрослые женщины. Если, например, женщина на приеме говорит, что ее бьет муж, врач может лишь порекомендовать обратиться за помощью в правоохранительные органы. А делать это или нет – это уже её право и желание.