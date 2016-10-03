Сегодня сериал стартует на сервисе «Амедиатека», а 4 октября его покажут в 28 кинотеатрах по всей России. Корреспондент Metro посмотрела первый эпизод и попыталась разобраться, почему сериал называют заменой «Игры престолов».

«Мир Дикого Запада» снят по одноимённому фильму 1973 года писателя-фантаста Майкла Крайтона, который за год до смерти согласился на ремейк. Правда, почти весь сюжет полнометражной ленты дан в первой же серии. Представьте, что в будущем научились создавать человекоподобных роботов, настолько похожих на людей, что их невозможно отличить. И вот появился парк развлечений, в котором разрешено вообще всё: насиловать, убивать, снимать скальпы... В общем, претворять в жизнь любые, даже самые мерзкие, фантазии. При этом андроид не может дать сдачи человеку. Даже если выстрелит в него, гостю ничего не будет.

Если в фильме рассказ вёлся от лица посетителей парка, то в сериале на первом плане роботы, которые не знают, что они не люди, и проживают «день сурка» в XIX веке на Диком Западе. Вот Долорес (Эван Рэйчел Вуд) просыпается, здоровается с отцом (она не замечает, что его заменили другим роботом), встречает своего возлюбленного, которого убивают на её глазах, а потом её начинают насиловать. И это сценарий практически каждого дня её жизни. Но она этого не помнит, потому что в конце каждого дня ей стирают память. Очень хочется, чтобы она всё вспомнила и ответила обидчикам. Поскольку в ленте из-за сбоя программы роботы начинают мстить людям, что-то подсказывает, что здесь тоже так и будет.

«Мир Дикого Запада» уже окрестили женоненавистническим. Так что по уровню жестокости сериал ещё даст фору «Игре престолов». По количеству звёзд – в кадре и за ним – тоже. Продюсирует его Джей Джей Абрамс, перезапустивший «Звёздные войны». Первый и последний десятый эпизод режиссирует Джонатан Нолан, брат Кристофера, с которым они написали сценарии к фильмам о Бэтмене. На экране сплошь известные по кино лица: зловещий Эд Харрис («Игры разума»), красавчик Бен Барнс («Хроники Нарнии: Принц Каспиан»), старший брат Криса Хемсворта Люк и, конечно же, главная звезда – обладатель «Оскара» Энтони Хопкинс.