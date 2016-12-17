Сборная Швеции по хоккею одержала победу в матче с командой Финляндии. Шведы выиграли со счётом 4:2 и досрочно стали победителями Кубка Первого канала. Об этом сообщает 17 декабря ТАСС.

В составе шведов шайбы забросили Эрик Густафссон (6), Александер Бергстрем (17), Магнус Нюгрен (22) и Патрик Закриссон (28). У финнов отличились Миро Аалтонен (25) и Роопе Хинц (29).

Перед заключительным, третьим туром в активе шведов шесть очков, у сборной России и финнов по три балла, чехи очков не набрали.

18 декабря пройдёт заключительный тур. На льду встретятся команды Чехии и Швеции, России и Финляндии.