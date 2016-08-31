Сборные России и Турции по футболу провели товарищеский матч в Анталье. Заполненные трибуны "Анталья Арены" голов не увидели - 0:0.

Станислав Черчесов дебютировал в качестве главного тренера сборной России. Под его руководством команда начала игру, действуя по схеме с тремя центральными защитниками - Василием Березуцким, Иваном Новосельцевым и Фёдором Кудряшовым.

Кроме того, первый матч в футболке национальной сборной сыграл полузащитник "Ростова" Александр Ерохин. Во второй половине матча на поле появился Роман Нойштедтер, заняв место в центре защиты.

Следующий матч сборная России проведёт 6 сентября в Москве, когда примет на стадионе "Черкизово" команду Ганы.