Водитель рейсового автобуса, сбившего насмерть трёх детей на пешеходном переходе под Волгоградом, был трезв.

В Сети сейчас активно обсуждают ДТП, которое привело к трагедии. В частности, люди пишут, что автобус сбил 3 девочек в Волгограде, но это не совсем так: речь идёт об области, конкретно – Иловлинском районе. Пользователи Интернета также активно используют запрос: "Ютуб, автобус сбил 3 девочек Волгограда".

Сейчас известно, что водитель, сбивший детей, прошёл тест на содержание алкоголя в крови. Как сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального главка МВД Светлана Смольянинова, результаты таковы, что водитель был трезв. Также специалисты попробуют выяснить, использовал ли водитель какие-либо наркотические средства, прежде чем сесть за руль.

В настоящее время сотрудники полиции установили, что автобус, на котором ехал водитель, принадлежит его отцу. Следователи в настоящее время устанавливают, насколько законно на данном автобусе выполнялся рейс.

"Водитель автобуса в текущем году привлекался к административной ответственности 14 раз. При этом 10 штрафов на него было наложено за техническое состояние транспортного средства. Автобус, за рулём которого находился мужчина, 1984 года выпуска, то есть ему 32 года", - отметила Смолянинова.

Она также сообщила, что следователи установили, при каких обстоятельствах дети оказались на трассе.

"Девочки ехали на рейсовом автобусе из Кумылги в Волгоград. Их сопровождала бабушка. На санитарной остановке под Иловлей бабушка осталась в автобусе, а девочки с какой-то целью решили перейти дорогу. Делали они это по пешеходному переходу", – добавила Смольянинова.

Ранее в воскресенье сообщалось, что около 12:00 на 73-м километре трассы Волгоград – Москва в Иловлинском районе Волгоградской области 27-летний водитель из Дагестана, управляя рейсовым автобусом, следовавшим из Москвы в Махачкалу, сбил трех девочек на пешеходном переходе.

В результате ДТП две девочки, сестры 12 и 5 лет, скончались на месте. Ещё одна 11-летняя девочка скончалась в машине скорой помощи при транспортировке в больницу.