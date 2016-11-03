Сбербанк приступил к обработке заявок и выдаче карточек "Мир", сообщает "Лента.ру", ссылаясь на заявление кредитной организации. Осуществлять выдачу карты будут во всех отделениях финансового учреждения.

"Карточку "Мир" мы будем выдавать абсолютно во всех отделениях Сбербанка по заявлениям наших клиентов", — сказала управляющий директор, глава управления торгового эквайринга Сбербанка Светлана Кирсанова.

Национальная платежная карта "Мир" может быть использована для всех стандартных операций, которые осуществляются другими системами. С её помощью любой желающий способен оплатить покупки в магазине и в Интернете, пополнить счет, перевести деньги.

Отметим, что в апреле 2016 года объявлено, что в 2017 году начнётся массовый выпуск карт "Мир" с поддержкой технологии бесконтактной оплаты товаров и услуг. Пилотный проект должен быть запущен до конца 2016 года. Планируется, что со временем бесконтактной картой "Мир" можно будет оплатить проезд в метро.