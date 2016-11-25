В Раде зарегистрировали законопроект, обязывающий госслужащих проходить обследования на наркотическую зависимость и психологическое состояние. В случае его принятия, пройти тест придётся всем украинским депутатам. Об этом в пятницу сообщает телеканал "112 Украина".

Бывшая лётчица, а ныне народный депутат Рады Надежда Савченко решила доказать, что не боится никаких проверок, и согласилась пройти тест на наркотики в прямом эфире украинского телеканала.

Перед камерой журналистка отрезала у парламентария клок волос и отправила его на экспертизу.

Савченко восприняла происходящее с юмором и даже предложила обрить её наголо, так как в срезанном под корень волосе больше информации. Она заявила, что подобные тесты для неё привычное дело.

– Я на самом деле проходила её (психологическую экспертизу – прим. ред.) каждый год два раза. На алкоголь, перед каждым полётом. Поэтому это для меня не проблема, – сказала Савченко.

Результаты экспертизы будут озвучены позже.

Стоит заметить, что Надежда Савченко не первый депутат, который согласился пройти тест на наркотики в прямом эфире. Ранее аналогичный тест прошли нардепы Дмитрий Тымчук, Нестор Шуфрич и Константин Матейченко.