Депутат Рады Украины Надежда Савченко пришла в суд в Москве в вышиванке. Об этом в среду сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что бывшая лётчица прибыла в столицу России на слушания по делу граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха. Сегодня в Верховном суде проходит рассмотрение апелляции.

Приезд Савченко стал полной неожиданностью для общественности и её коллег по Раде.

Первым о её визите в Россию сообщил на своей странице в Twitter бывший адвокат украинки Илья Новиков.

– Надежда Савченко приехала в Москву на апелляцию Карпюка и Клыха в Верховном суде, – написал он.

Позже и сама Савченко подтвердила эту информацию, опубликовав в Facebook видеозапись с подтверждением. При этом она заявила, что примет участие в заседании российского суда, "даже если это будет политическим самоубийством".

Также она пообещала пообщаться с журналистами и прокомментировать им это дело после решения суда.

Напомним, что Карпюк и Клых были осуждены по обвинению в участии в боевых действиях на территории Чечни в 1994-1995 годах против российских федеральных сил.