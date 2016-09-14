13 сентября в Манеже открылась масштабная выставка одного из самых известных китайских художников современности Цуй Жучжо. Его работы находятся в собраниях мировых музеев и частных коллекциях, выставляются на аукционах Christie’s. Российские зрители увидят около 200 произведений, написанных в период с 2011 года по сегодняшний день. Цуй Жучжо дал интервью Metro

Вы первый раз в Петербурге. Более того, первый раз в России. Вы знакомы с русской культурой?

– Да, но только заочно. Я знакомился с русской культурой в основном по литературным произведениям, затем изучал живопись. Последнюю также не вживую, а по каталогам. Знаю самых известных художников вроде Репина и Левитана. Я пробуду в Петербурге пять дней. Обязательно схожу в Эрмитаж и Академию художеств. В целом собираюсь знакомиться с городом достаточно подробно.

Вы работаете в традиционной технике гохуа – рисование тушью и водяными красками на шёлке или бумаге. Она восходит к традициями III-II веков до н.э. На вас не давят эти тысячелетия?

– Для любого китайского художника первое правило – повторять, то есть наследовать традиции. С этого всё начинается. Но повторение – это некая мера, а не конечная цель. Когда художник набрался опыта, он начинает развивать технику. Если вы только повторяете, то ценность работ останется низкой. Вы никогда не займёте место на пьедестале. Таких художников в Китае немало.

В чём ваше развитие традиции?

– Возьмём каллиграфию. Вроде бы это совершенно традиционный вид искусства. Но все художники выводят иероглифы кистью, а я первый в китайской традиции, кто стал рисовать руками. Или возьмите картину длиной в 60 метров, представленную на выставке в Петербурге. Это самая длинная картина в истории китайской живописи. Это и есть сочетание традиции и современности.



Какова современная китайская живопись?

– Она формировалась под влиянием Запада, и выразительные средства зачастую используются западные. Мы потеряли дух народа. Поэтому нам необходимо вернуться к традициям, заложенным веками. То, что, в частности, делаю я, это искусство на генном уровне. Мы должны больше внимания уделять образованию молодых художников, поскольку Запад очень сильно меняет творческое мышление.

Но вы сами 15 лет прожили в Америке.

– Я ехал туда в 80-х как раз с целью познакомиться с западным искусством и понять, как развивать дальше собственное. Председатель Си Цзиньпинь провозгласил новый лозунг – «китайская мечта». Это как раз и есть развитие китайской культуры. В предыдущие десятилетия мы не спешили воплощать в реальность эту китайскую мечту. Вместо этого возвели на пьедестал европейское искусство. Пришло время всё исправить.



Являются ли ваши работы универсальными? Стоит ли идти на выставку, если человек не знаком с китайским искусством вообще?

– Если у человека есть какой-то багаж, он во всяком случае хотя бы немного интересовался живописью, то что-то он поймёт. Разумеется, далеко не всё. Поэтому китайское искусство будет в первую очередь интересно искусствоведам, прежде всего, студентам профильных вузов. По опыту США могу сказать, что большинству обывателей не понятна китайская живопись.

Сейчас китайское искусство за пределами страны знают в основном по работам диссидентов вроде Ай Вэйвэя. У вас на родине они вообще под запретом...

– Я хорошо знаком с Ай Вэйвэем и его творчеством. Я его понимаю. Он сильный художник, использующий различные изобразительные средства. Однако западное общество любит его не столько из-за творчества, сколько по политическим мотивам. Но это ведь не мерило искусства.

А цена – мерило искусства? Одну из ваших картин продали с аукциона за 184 млн гонконгских долларов (23 млн американских).

– Такие цены на китайское искусство пока что существуют лишь в самом Китае. И местные коллекционеры считают, что это ещё недорого. Картины точно будут дорожать. А цель – превзойти по стоимости западную живопись. Ценность китайского искусства как раз в традициях. Ну представьте: Петербургу 300 лет, а расцвет нашей живописи пришёлся на период двухтысячелетней давности. И традиция не прерывалась – в отличие, к примеру, от Греции или Индии.

Что дальше? Китайское искусство выйдет за пределы Поднебесной?

– Да. Думаю, в течение 10 ближайших лет китайская живопись станет хорошо известна во всём мире. Благодаря таким выставкам, как в Петербурге, познакомиться с ней станет проще.

Каково отношение китайцев к русскому искусству?

– Русскую живопись видят не как отдельное самобытное направление, а в русле европейского искусства. Поскольку все классические живописные техники вышли из Европы. И в этом смысле русскую живопись всегда противопоставляют китайской, которая абсолютна самобытна.

На день рождения вы подарили дочери 60-метровый свиток. Вы так все праздники родственников отмечаете?

– Нет. Моя дочь занимается археологией. Она любит искусство. Сыну не подарил бы, он его не понимает. Через пять лет я планирую создать собственный благотворительный фонд, премию в области гуманитарных наук, чтобы призовой фонд превышал нобелевский. Это моя мечта. А дочка его возглавит.