Ежегодная музыкальная премия "Золотой граммофон" собрала главных звезд шоу-бизнеса. На праздник собрались знаменитости, на красную дорожку премии вышли Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Ани Лорак и многие другие.

Всего номинантами 21-й премии "Золотой граммофон" стали более 40 исполнителей.

Лидер группировки «Ленинград»получил первый «Золотой граммофон» в карьере. Его отметили за композицию «Экспонат». На церемонию вручения российской национальной премии Сергей Шнуров пришёл в тренировочных штанах и майке с красноречивой надписью No Shnur – No Party

(«Нет Шнура – нет вечеринки»).

Сергею Лазареву вручили "Золотой граммофон" за песню "Пусть весь мир подождет", Стасу Михайлову и Джигану — за хит "Любовь-наркоз", Алексею Воробьеву – за композицию "Сумасшедшая", Диме Билану — за песню "Неделимые". Очередной "Золотой Граммофон" в свою коллекцию забрала группа "Любэ".

Премия "Золотой граммофон" была учреждена Русским радио. За 21 год существования премии ее вручили более чем 500 российским артистам.