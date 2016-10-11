Взрывающиеся смартфоны Samsung Electronics просит больше не покупать и не продавать. Дилеры также прекращают обменивать смартфоны Galaxy Note 7, говорится на сайте компании.

Кроме того, Samsung настаивает, чтобы пользователям "отключили питание и прекратили использование устройств". Виной тому – частые случаи самовозгораний смартфонов Galaxy Note 7, когда их пытаются подзарядить.

Самыми первыми о запрете смартфонов узнали пассажиры воздушных гаваней мира.

"Вчера вечером в швейцарском аэропорту перед взлётом всем пассажирам сделали заявление. Мол, на борту Swiss airlines запрещено включать телефоны Samsung Galaxy 7, – рассказала Metro Дарья Буянова, летевшая в Москву. – Причем, всеми остальными смартфонами можно было пользоваться в авиарежиме. Причину запрета нам объяснили повышением безопасности полёта".

Известно, что эксперты Samsung вместе со специалистами по безопасности потребительских товаров из США и Кореи уже начали расследование из-за пожароопасных "трубок".

Напомним, опасными оказались смартфоны, которые поступили в продажу в августе. Тогда были отозваны 2,5 миллиона уже проданных экземпляров. Причина – взрывающиеся аккумуляторы.

В начале осени в Samsung заявили, что устройство требует дополнительного тестирования и проверки качества элементов продукта. Но в некоторых странах продажи были вновь открыты 1 октября этого года.

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