Об этом сообщил утром в пятницу, 30 сентября, «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агентства, примерно в 03:00 по московскому времени командир самолёта компании Air France, летевший из столицы Франции в Токио, доложил об ухудшении самочувствия одного из бортпроводников. Было принято решение прервать полет и приземлиться в ближайшем аэропорту – «Пулково».

Как только лайнер приземлился в Петербурге, на борт поднялась бригада «скорой помощи». 46-летнего бортпроводника увезли в городскую больницу №26 по улице Костюшко.

После госпитализации бортпроводника самолёт продолжил полёт.

