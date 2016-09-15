В Василеостровском районе Петербурга был госпитализирован 24-летний житель Красноярска после падения с высоты. Медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом левой лицевой кости, открытый перелом левой голени. Молодого человека забрали с Морской набережной, сообщает АН "Оперативное прикрытие" 15 сентября.
Инцидент произошёл накануне, 14 сентября, около полудня. Молодого сибиряка забрали после падения с ЗСД. Высота падения составила 25 метров.
Мужчина был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Его поместили в хирургическую реанимацию.
Обстоятельства происшествия уточняются.