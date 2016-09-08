Петербургский метрополитен подвел предварительные итоги работы ночного поезда-челнока, который курсирует между станциями "Спортивная" и "Адмиралтейская" в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье и в крупные праздники. Воспользоваться им пассажиры могут в период навигации. Поезд-челнок улучшает транспортную доступность Петроградского и Василеостровского районов, когда разведены мосты.

За летние месяцы 2016 года ночной поезд-челнок перевез 9219 пассажиров, сообщает пресс-служба петербургского метрополитена. Также на этот период пришёлся второй показатель по перевезенным пассажирам во время ночной работы всех станций метро. В праздник выпускников «Алые Паруса», который в этом году отмечали с 25 на 26 июня, поезда подземки перевезли 182735 человек. Больше в 2016 году ночное метро перевозило только в новогоднюю ночь – 186963 человека.

Всего же в 2016 году поездами метрополитена ночью (включая праздники и поезд-челнок) воспользовались более 527 тысяч петербуржцев и гостей города.

Напомним, впервые ночной поезд-челнок между станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная» был запущен в мае 2013 года.