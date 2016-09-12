25-летняя жительница Уфы, чистокровная татарка Гузель Шарафутдинова решила пошутить над своей национальностью. Выезжая куда-нибудь за пределы республики, она часто сталкивается с тем, что её спрашивают про акцент. Гузель поделилась своим опытом с помощью ролика, который сделал девушку знаменитой – причём она до сих пор гадает, почему.

"Я вот приехала в Сочи, и меня все спрашивают – девушка, вы татарка что ли? Или башкирка что ли? – возмущается Гузель в клипе. – С чего они взяли, что я татарка или башкирка? У меня европейская внешность, белые волосы! И вообще, у меня, что ли, глаза маленькие? У меня большие глаза! Я вообще не похожа ни на татарку, ни на башкирку! С чего ты, говорю, взял? У вас, говорит, такой акцент интересный! У меня нет акцента! Я нормально разговариваю на русском. Достали все! Ой, элдермешкэ..."

В Интернете ролик быстро стал вирусным и собрал уже около 100 000 просмотров. При этом он вызвал много откликов – как положительных, так и отрицательных. "Откуда эта особа? По-русски она явно с трудом говорит", – пишет Diego Perez. "Нормальный московский акцент", – шутит Дмитрий Сикелёв. "Что-то я ничего не понял. Так татарка или башкирка?" – недоумевает Next Warrior.

– Я сделала этот клип специально как шутку! – рассказывает Гузель Metro. – Но многие подумали, что я правда такая. Я сама татарка. И удивилась, откуда такая реакция? У меня много роликов про отношения, про тренинги. Поэтому стало обидно, что самое глупое и дурацкое видео стало таким популярным. Мне говорят: "Заткнись, дура!" Или: "Помой свой рот!" И только сами татары, которые знают меня, посмеялись! Поддержали и в Уфе, и в Казани!

По мнению Гузель, оценить её юмор способны только люди, у которых живой ум:

– Ум и чувство юмора на одном уровне – или внизу, или наверху. Интеллект можно по чувству юмора определять – если тонко шутить, значит, острый ум. Если тупо – то всё просто. Многие юмора не понимали, задавали вопросы.

Гузель рассказала, что сама она – чистокровная татарка, при этом вся её семья живёт в Башкортостане.

– Отношусь к татарам очень круто, – улыбается девушка. – Их реакция на ролик показала, что они открытые, добрые, искренние. Когда приезжаю в семью, а там все говорят на татарском, мы всегда смеёмся, шутим, друг друга изображаем. Для нас это самые смешные шутки. Остальные не поняли и говорили: "Чурка, чурка". У нас же, у татар, всё на лайте – чувство юмора всегда с нами. Не бывает серьёзных татар.

По мнению девушки, молодыетатары почему-то пытаются скрыть свои корни.

– Как будто быть татарином – это по-деревенски! – вздыхает Гузель. – А для меня это круто! Например, мой язык всегда помогает на переговорах – когда люди узнают, что я татарка. А вот молодёжь сейчас мало знает язык, это я о тех, кто называет себя обрусевшими татарами. Пустьлюди, посмотрев ролик, вспомнят свои корни и посмеются!

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