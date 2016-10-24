В ноябре в праздничные и воскресные дни водители смогут бесплатно парковать свои автомобили в Москве. Об этом в понедельник сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Главного контрольного управления "Администратор московского парковочного пространства".

Бесплатная парковка распространится примерно на 67 тысяч мест, преимущественно в центре города.

Уточняется, что такой режим будет действовать с полуночи 4 ноября до полуночи 7 ноября. Такой подарок городские власти сделали москвичам в честь праздника Дня народного единства.

Напомним, что парковка в Москве традиционно становится бесплатной по праздничным и воскресным дням.