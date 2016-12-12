В Интернете набирает популярность видео, на котором засняты попытки румынского пожарного спасти жизнь собаки. Животное отравилось угарным газом и ради его спасения мужчина стал делать ей искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. После нескольких попыток ему удалось реанимировать её.

Как сообщает портал Mashable, пришествие произошло в одном из домов в румынском городе Питешти. Сам хозяин собаки был тяжело ранен в результате пожара и не знал ничего о судьбе любимца. К счастью, спасатель Костак Мугурел вовремя заметил бездыханное тело животного на тротуаре.

Вернув к жизни четвероного, ему сразу же нацепили кислородную маску, после чего срочно госпитализировали в ветклинику.

Пользователи соцсетей восхитились поступком мужчины, отметив, что не каждый проявил бы такую человечность и сознательность.