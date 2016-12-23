Рождественская ярмарка перед ТЮЗом

Где: Пионерская площадь

Когда: 24 декабря – 8 января, с 12.00 до 23.00

Откроет Рождественскую ярмарку главный российский Дед Мороз. Возле ТЮЗа снова появятся многочисленные павильоны и выездные магазины – будет представлено более 20 стран. Впервые на ярмарке появится возможность попробовать вьетнамскую кухню. Любой желающий сможет отведать бань куон (пирожки с рисом, завёрнутые в банановые листы) или же купить домой нэмы (блинчики в рисовой бумаге).

Встреча главного Деда Мороза

Где: Дворцовая площадь

Когда: 24 декабря в 18.00

В официальной церемонии открытия новогодних праздников примет участие всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. Он прибудет на Дворцовую, где зажжёт главную городскую ёлку. На здание Главного штаба в этот день будет транслироваться мультимедийное шоу, которое посвящено закрытию Года российского кино. Но уже за два дня до приезда Деда Мороза появились его помощники – снеговики, олени и зайцы. Они привлекают внимание горожан к празднику на различных площадках – в частности, на основных площадях города.

Забег дедов морозов

Где: Парк «Екатерингоф»

Когда: 24 декабря в 12.00

Спортивная акция «Забег Дедов Морозов» проводится по всему миру и в этом году пришла в Петербург. Для взрослых участников приготовлены маршруты длиной 5 и 10 км, а для детей – 1 км. Взрослые получат новогодние костюмы в подарок. А завершится мероприятие праздничным концертом. В нём, как ожидается, примут участие более 500 человек.

Проект «Новогодний трамвай»

Где: Московский проспект

Когда: 25, 26 декабря с 12.00 до 20.00

На маршрут №29 уже вышел трамвай, украшенный световыми гирляндами. Праздничное настроение пассажирам создают новогодние мелодии в исполнении баяниста, который одет в костюм Деда Мороза. Для пассажиров он приготовил различные игры и конкурсы.

Детский новогодний праздник

Где: ДЛТ

Когда: 25 декабря с 15.00

С 15:00 маленьких гостей и их родителей ждут развлечения: мастер-классы по новогодним поделкам и росписи футболок бренда Monnalisa, анимация с мимами в костюмах сказочных персонажей, угощения и напитки, а также праздничная фотозона. С 16:30 и до 17:15 пройдет новогодний спектакль по мотивам русской народной сказки «Морозко» от театра кукол «Бродячая собачка», неоднократного лауреата престижной национальной премии «Золотая маска». После спектакля гостей ждет сказочная интермедия с Дедом Морозом и Снегурочкой!

Новогодняя премьера "Жар-Птица"

Где: театр «На Неве»

Когда: 24 - 30 декабря

Как всегда под Новый год, театр «На Неве» дарит маленьким зрителям новую сказку – сказочное музыкальное шоу по мотивам русских народных сказок «ЖАР-ПТИЦА». В дивном царском саду растут волшебные наливные яблочки. Повадилась их таскать дивная Жар-Птица. Прознал про то Царь и отправил Ивана-стрельца добыть пернатую воровку. Много испытаний выпало на долю Ивана и его верного друга Коня. И за подвиги славные Елена Прекрасная досталась ему, а не самодовольному царю. Перед началом представления проходит интермедия у ёлки: игры, загадки, хороводы, встреча Деда Мороза и Снегурочки. Подробнее о спектакле здесь.

«Ледяная сказка»

Где: Московская площадь

Когда: С 23 декабря

Парк ледовых скульптур в этом году разделён на две тематические части. Одна из них – игровая зона для детей, где маленькие посетители смогут прогуляться по ледовому лабиринту, съехать с горки, зайти в домик к Дяде Фёдору и сфотографироваться с котом Матроскиным или Шариком. Вторая зона экспозиции будет интересна взрослым: там представлены символы Петербурга, которые были в центре внимания СМИ. Скульпторы сделали изо льда двор-колодец с граффити и объявлениями на стенах, кухню коммунальной квартиры, львов, горельеф Мефистофеля, старинный трамвай в натуральную величину, который зимой ходил по льду Невы, прапорщика Задова из сериала «Осторожно, модерн!» и Сергея Шнурова с лабутенами. (ФОТОРЕПОРТАЖ ЗДЕСЬ)

Фестиваль ICE fantasy

Где: Петропавловская крепость

Когда: С 24 декабря по 29 января

В экспозицию вошли более 60 фигур сказочных персонажей, на создание которых ушло 170 тонн льда. Среди них пираты, Снежная королева, диснеевские Красавица и Чудовище, Русалочка и персонажи русских сказок. Самой высокой скульптурой в этом году будет 7-метровый пиратский корабль.