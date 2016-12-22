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Почти тонна льда ушла на Сергея Шнурова в Петербурге

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На Московской площади 23 декабря стартует фестиваль "Ледяная сказка"

Вчера 23:16

Парк ледовых скульптур "Ледяная сказка" в этом году разделён на две тематические части. Одна из них - игровая зона для детей, где они смогут прогуляться по ледовому лабиринту, съехать с горки, зайти в домик к Дяде Фёдору и сфотографироваться с котом Матроскиным или Шариком. Вторая зона экспозиции будет интересна взрослым: на ней представлены символы Петербурга, которые были в центре внимания СМИ.

Скульпторы изо льда сделали двор-колодец с граффити и объявлениями на стенах, кухню коммунальной квартиры, львов, горельеф Мефистофеля, старинный трамвай в натуральную величину, который зимой ходил по льду Невы, прапорщик Задов из сериала "Осторожно, Модерн!" и, конечно же, Сергей Шнуров с лабутенами.

- Сказки уже успели немного надоесть, а вот вырезать Шнурова было ново и интересно, всё-таки я портретист, - рассказал Metro скульптор Валерий Петренко. - На создание лидера "Ленинграда" понадобилось 4 дня и около 8 блоков по 100-120 кг каждый. Это без скамейки. Он сидит на остановке и ждёт трамвай. А в салоне, куда можно зайти, посетителей ждёт Дмитрий Нагиев в образе прапорщика Задова.

60 ледовых скульптур появятся у Петропавловской крепости

Ещё одна выставка ледовых скульптур "ICE fantasy" откроется 24 декабря на территории Петропавловской крепости рядом с Нарышкиным бастионом.

Посетители увидят персонажей сказки "Снежная королева", учёного кота из пушкинской сказки "Руслан и Людмила", Деда Мороза со Снегурочкой, символ года - петуха, персонажей диснеевских сказок Русалочку, Красавицу и Чудовище. Также среди сказочных героев затаились миньоны.

Фестиваль ледовых скульптур будет работать с 24 декабря 2016 по 29 января 2017 ежедневно с 10.00 до 22.00.

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