Почти тонна льда ушла на Сергея Шнурова в Петербурге

Парк ледовых скульптур "Ледяная сказка" в этом году разделён на две тематические части. Одна из них - игровая зона для детей, где они смогут прогуляться по ледовому лабиринту, съехать с горки, зайти в домик к Дяде Фёдору и сфотографироваться с котом Матроскиным или Шариком. Вторая зона экспозиции будет интересна взрослым: на ней представлены символы Петербурга, которые были в центре внимания СМИ.

Скульпторы изо льда сделали двор-колодец с граффити и объявлениями на стенах, кухню коммунальной квартиры, львов, горельеф Мефистофеля, старинный трамвай в натуральную величину, который зимой ходил по льду Невы, прапорщик Задов из сериала "Осторожно, Модерн!" и, конечно же, Сергей Шнуров с лабутенами.

- Сказки уже успели немного надоесть, а вот вырезать Шнурова было ново и интересно, всё-таки я портретист, - рассказал Metro скульптор Валерий Петренко. - На создание лидера "Ленинграда" понадобилось 4 дня и около 8 блоков по 100-120 кг каждый. Это без скамейки. Он сидит на остановке и ждёт трамвай. А в салоне, куда можно зайти, посетителей ждёт Дмитрий Нагиев в образе прапорщика Задова.