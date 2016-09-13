Футболисты "Ростова" потерпели крупное гостевое поражение от мюнхенской "Баварии" в своем первом в истории матче на групповом этапе Лиги чемпионов.
Встреча группы D, состоявшаяся во вторник на "Альянц Арене" в Мюнхене, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.
В составе победителей мячи забили Роберт Левандовский (28-я минута, с пенальти), Томас Мюллер (45), Джошуа Киммих (53, 60), Хуан Бернат (90).
Во втором туре группового этапа 28 сентября "Ростов" примет голландский ПСВ, а "Бавария" в этот же день на выезде сыграет с мадридским "Атлетико".