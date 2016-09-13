До конца этого года Сенную площадь в Петербурге могут "зачистить" от незаконных торговых точек. Как известно, в настоящее время там ведётся торговля не только в ларьках, но и с импровизированных лотков, раскинутых прямо посреди тротуара. В ходе проверки 13 сентября на Сенной площади, где находятся вестибюли наземных станций метро "Спасская", "Сенная площадь" и "Садовая", выявили более 60 незаконно размещенных объектов торговли и общепита. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции...