Российско-европейский модуль приземлится на Марс уже завтра

Модуль "Скиапарелли", запущенный в рамках совместной программы Европейского космического агентства (ЕКА) и российской госкорпорации Роскосмос вот-вот приземлится на поверхность Марса. Об этом сообщается в аккаунте Twitter ЕКА .

Прямую трансляцию стыковки можно посмотреть на официальном сайте ЕКА 19 октября в 16:00 по Москве.

Напомним, что запуск первого космического аппарата c космодрома Байконур в рамках программы "Экзомарс" был произведён 14 марта 2016 года. Запуск второго планируется в 2020 году.

Космический аппарат 2016 года состоит из искусственного спутника Марса - марсианского научного орбитального аппарата и спускаемого аппарата с автоматической марсианской станцией - модуля "Скиапарелли" для демонстрации возможности входа в атмосферу, спуска и посадки.