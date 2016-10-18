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Обновлено : Сегодня 21:39
- Опубликовано : Сегодня 21:08

Российско-европейский модуль приземлится на Марс уже завтра

  • Ася Гельман

Учёные ожидают, что 19 октября аппарат "Скиапарелли" приземлится на поверхность Красной планеты

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Модуль "Скиапарелли", запущенный в рамках совместной программы Европейского космического агентства (ЕКА) и российской госкорпорации Роскосмос вот-вот приземлится на поверхность Марса. Об этом сообщается в аккаунте Twitter ЕКА.

Успешного приземления аппарату уже пожелала британская рок-группа Coldplay.

Прямую трансляцию стыковки можно посмотреть на официальном сайте ЕКА 19 октября в 16:00 по Москве.

Напомним, что запуск первого космического аппарата c космодрома Байконур  в рамках программы "Экзомарс" был произведён 14 марта 2016 года. Запуск второго планируется в 2020 году.

Космический аппарат 2016 года состоит из искусственного спутника Марса - марсианского научного орбитального аппарата и спускаемого аппарата с автоматической марсианской станцией - модуля "Скиапарелли" для демонстрации возможности входа в атмосферу, спуска и посадки. 

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