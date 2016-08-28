28 августа в Киеве был обнаружен мёртвым российский журналист Александр Щетинин. Тело мужчины с огнестрельным ранением в голову было найдено знакомыми в его квартире, сообщает пресс-служба ГУ НП в Киеве.

Труп 57-летнего гражданина России был обнаружен на балконе утром в воскресенье. Рядом с телом Александра был найден травматический пистолет, гильза и предсмертная записка. Окна и двери помещения были закрыты изнутри. Cудмедэксперты установили, что смерть наступила в субботу вечером.

Щетинин несколько лет проживал в столице Украины и руководил интернет-издательством "Новый Регион".

По имеющейся информации, ранее Александр отправил одному из своих близких сообщение по электронной почте, в котором говорил о желании совершить самоубийство.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".