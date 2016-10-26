Улучшение в питании граждан приводит к переходу страны к демократии. К такому выводу пришёл Андрей Щербак, старший научный сотрудник Лаборатории сравнительных социальных исследований Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. В своей работе он проанализировал опыт 157 стран. Общий вывод простой: чем лучше питается население, тем выше доля среднего класса, который начинает проявлять интерес к политическим свободам.

По мнению Щербака, именно хорошее питание – предвестник демократических преобразований, а не наоборот. Как только хлеб и крупы уступают место животному белку, государство уходит от авторитарных форм правления. Менее очевидный вывод – улучшение питания в смене режима важнее, чем чисто экономические факторы. К примеру, рост доходов и даже развитие торговли.

Взаимосвязь между едой и демократией объясняется несколькими факторами. Во-первых, регулярный доступ к хорошей пище приводит к тому, что люди чувствуют себя более безопасно.

– Во-вторых, сытое население в меньшей степени зависимо от политиков и от вертикали власти, – отмечает Щербак. – В бедных странах политики пользуются тем, что "покупают" голоса населения посредством распределения субсидий в виде дешёвых продуктов. В-третьих, имеют место социально-биологические эффекты, поскольку качественная еда — основа здоровья. Чем здоровее население, тем оно образованнее и более активно участвует в политических процессах.