Уже в 2017 году Россия может полностью истратить остатки Резервного фонда, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Алексея Лаврова. Когда это произойдёт, власти прибегнут к запасам Фонда национального благосостояния, который должен помочь финансировать дефицит бюджета.

"Резервный фонд, насколько помню, за следующий год будет использован", — заявил он.

Отметим, что министерство финансов сообщает, что за август 2016 года запасы Резервного фонда снизились на 18,4% - до 2,09 трлн рублей. При этом за тот же период ФНБ сократился на 2,5%, до 4,719 трлн рублей.

Правительство не исключает, что для покрытия дефицита может пойти на внутренние заимствования.