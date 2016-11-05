В субботу вечером хоккеисты сборной России одержали вторую победу подряд на Кубке Карьяла – на этот раз они были сильнее шведской команды.

Россия обыграла Швецию со счётом 3:2 и возглавила таблицу Кубка Карьяла, поскольку ранее подопечные Знарка разбили хозяев турнира – 5:1.

Победу российской команде принёс точный бросок нападающего ЦСКА Андрея Светлакова, который сделал счёт 3:1 в пользу своей сборной.

Всё чем смогли ответить на это шведские хоккеисты – сделать своё отставание минимальным, передаёт Eurohockey.com.

Теперь российской команде предстоит провести игру против чешской сборной.