Россиян спросили, какие события они считают самыми важными в уходящем году. Для большинства главным вопросом оказался денежный: обесценивание денег и рост цен в стране волнуют 30%. Столько же опршенных переживало больше всего за то, кто станет президентом Америки. Такие результаты опроса опубликовал "Левада-центр".

Чуть меньше - 28% опрошенных считают самыми важными событиями для России нашумевшие как никогда своими допинговыми скандалами Олимпийские игры в Рио.

Также россиян волновали вооруженный конфликт в Сирии (22%), гибель детей на озере в Карелии (20%) и арест министра экономического развития Алексея Улюкаева по обвинению в получении взятки (18%).

Лишь 5% опрошенных вспомнили про суд над Надеждой Савченко, землетрясение в Италии.

Однако опрос проводили 9-12 декабря, поэтому в результатах нет событий как убийство посла РФ в Турции, теракт в Берлине, массовое отравление настойкой боярышника в Иркутске. Всего в опросе приняло участие 1600 человек в 48 регионах, респонденты давали личное интервью.