Российские туристы в Турции смогут расплачиваться национальной валютой. Об этом рассказал Нихат Зайбекчи, возглавляющий Министерство экономики страны. По его словам, Турция должна принять все возможные меры для того, чтобы вернуть российских туристов. Турпоток из России упал к июлю 2016 года на 70-80%, передаёт его слова "Интерфакс".

По словам Мендеса Тюреля, мэр города Анталья, регион принимает две трети всех туристов, приезжающих в Турцию. Значительная часть из них – россияне. До введения запрета на полёты в Турцию 3 млн россиян выезжали на отдых в эту страну ежегодно. Турецкие власти предполагают, что этот показатель в будущем ещё вырастет.