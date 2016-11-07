Россиян спамят наркотиками через Viber

Многие пользователи известного мессенджера стали получать с неизвестных телефонных номеров предложения о покупке... наркотиков.

Текст, составленный по всем законам рекламного жанра, расхваливает достоинства и чистоту «товаров», как будто речь идёт о газировке или глазированном сырке, а не о веществах, ломающих жизнь за один приём. Тут же есть ссылка с инструкцией – как обойти все запреты Сети через специальный браузер.

– К нам обращений по этому поводу пока не поступало, – сказал Metro официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной. – Ваш звонок и статью мы воспринимаем как официальное заявление и этой темой займёмся.

По словам Александра Куренного, все, кто получил подобные сообщения, могут подать личные заявления в Роскомнадзор или прокуратуру.

– Достаточно указать, каким образом получено сообщение с предложением, нарушающим закон, с какого телефона, – говорит представитель Генпрокуратуры. – А мы проверим обращения и выйдем в суд с требованием блокировки этой информации.

Пресс-служба Viber в России комментирует ситуацию с большой неохотой и осторожностью.

– Мы работаем по этому поводу с определёнными организациями, которые занимаются спамом, – сказала Metro Яна Рожкова, представитель мессенджера в России.

Обращались ли представители компании в правоохранительные органы, неизвестно.