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 Опубликовано : Сегодня 10:30

Россиян спамят наркотиками через Viber

  • Михаил Нешевец

Metro узнало, что надо делать в случае получения подобного сообщения

Большую часть слов сообщения  просто нельзя публиковать   

Большую часть слов сообщения  просто нельзя публиковать   

Скриншот viber

Фото:

Многие пользователи известного мессенджера стали получать с неизвестных телефонных номеров предложения о покупке... наркотиков. 

Текст, составленный по всем законам рекламного жанра, расхваливает достоинства и чистоту «товаров», как будто речь идёт о газировке или глазированном сырке, а не о веществах, ломающих жизнь за один приём. Тут же есть ссылка с инструкцией – как обойти все запреты Сети через специальный браузер.

 – К нам обращений по этому поводу пока не поступало, – сказал  Metro официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной. – Ваш звонок и статью мы воспринимаем как официальное заявление и этой темой займёмся. 

По словам Александра Куренного, все, кто получил подобные сообщения, могут подать личные заявления в Роскомнадзор или прокуратуру.

– Достаточно указать, каким образом получено сообщение с предложением, нарушающим закон,  с какого телефона, – говорит представитель Генпрокуратуры. – А мы проверим обращения и выйдем в суд с требованием блокировки этой информации. 

Пресс-служба Viber в России комментирует ситуацию с большой неохотой и осторожностью. 

– Мы работаем по этому поводу с определёнными организациями, которые занимаются спамом, – сказала  Metro Яна Рожкова, представитель мессенджера в России.   

Обращались ли представители компании в правоохранительные органы, неизвестно.  

Цитата

Официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ  Александр Куренной 

«Мы проверим обращения и выйдем в суд с требованием блокировки этой информации».

 

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