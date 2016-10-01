Процесс выбора нового генерального секретаря ООН может завершиться уже в этом месяце, сообщают РИА Новости.

Первое заседание Совбеза ООН под председательством России пройдет 3 октября. Тогда же будет утверждена программа работы на текущий месяц.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство РФ, программа работы совета безопасности на октябрь выглядит весьма насыщенной и на данный момент включает порядка 20 заседаний.

Основными темам октября станут конфликты в Африке: в суданском Дарфуре, Демократической Республике Конго, Мали, Центральноафриканской Республике, Южном Судане. Не обойдут стороной участники совета и ближневосточную проблематику: Сирию, Ливан и Йемен.

В течение месяца запланированы как минимум две встречи по Сирии. Одна из них будет посвящена гуманитарной обстановке в стране, а вторая - ситуации с применением в ходе конфликта отравляющих веществ.

Центральным мероприятием российского председательства должны стать дебаты по сотрудничеству ООН с региональными организациями ОДКБ, ШОС и СНГ.

На 19 октября в Совбезе намечены ежеквартальные дебаты по ближневосточному урегулированию, а 25 октября - по теме "Женщины, мир и безопасность".