В ходе длительных переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри последний заявил о прекращении ударов сирийской армии.

Россия и США достигли соглашения по Сирии, работа над которым продолжалась около полугода. Таков главный итог рекордных по продолжительности переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Джона Керри, продлившихся в итоге почти 14 часов, сообщает ТАСС.

Всего согласовано пять документов, которые останутся "закрытыми" из-за содержащейся в них чувствительной информации, однако, как следует из заявлений Лаврова и Керри на пресс-конференции по итогам встречи, удалось договориться о прекращении огня в Сирии с 12 сентября, создании специального российско-американского центра для размежевании оппозиции и террористов, разграничении районов действий ВКС РФ и ВВС США, обеспечении гуманитарного доступа в Алеппо.

При этом, указал Лавров, сирийское правительство готово придерживаться этих договоренностей. По словам Керри, соблюдать их намерена и оппозиция.

Практически первыми словами Керри перед журналистами было заявление о достижении соглашения. "США и Россия объявляют о плане, который, мы надеемся, прекратит страдания в Сирии и позволит обеспечить переход к политическому процессу", – заявил госсекретарь США.

Лавров, в свою очередь, указал, что работа была проделана не зря. "Как вы помните, год назад наше предложение наладить координацию встретило достаточно прохладную реакцию наших американских коллег, которые были готовы только на процедуры, позволяющие избежать непредвиденных инцидентов, – сказал он. – Но, как я уже сказал, в феврале этого года президенты в разговоре вышли с инициативой сделать дополнительные усилия, прежде всего, с тем, чтобы обеспечить устойчивое прекращение боевых действий".