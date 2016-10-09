Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Первому каналу" заявил о том, что в отношениях России и США произошли "коренные изменения".

"Настало время признать, что в отношениях двух стран произошли коренные изменения", - отметил Лавров.

Также министр намекнул на то, что у российской власти закончилось терпение.

"Мы, честно скажу, проявляли очень долго то, что американцы называют "стратегическим терпением", - ведь ухудшение отношений в одностороннем порядке со стороны американцев началось задолго до Украины", - заявил Лавров.

Среди основных проблем между РФ и США, которые затронул в своих ответах Лавров, значатся разногласия по сирийскому вопросу, приостановление действия соглашения о совместных ядерных исследованиях, а также обвинения американской стороны в хакерских атаках.