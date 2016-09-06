У Сампсониевского моста на Финляндском проспекте, 1,  «Мерседес Гелендваген» столкнулся с «Феррари». 

О происшествии с двумя дорогими иномарками сообщили очевидцы в социальных сетях. 

– Гелик задом въехал в Феррари. Выезд из двора заблокировала фура. Почти никому не мешают, –  пишет некто под ником Майк в паблике «ДТП и ЧП/Петербург».

 Судя по фотографиям, красная «Феррари» получила несколько царапин. 

По словам очевидцев, водитель «Гедендвагена» повёл себя как настоящий джентльмен и признал, что виноват в ДТП.

Тем не менее, правоохранители будут устанавливать все обстоятельства случившегося. 