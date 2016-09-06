У Сампсониевского моста на Финляндском проспекте, 1, «Мерседес Гелендваген» столкнулся с «Феррари».

О происшествии с двумя дорогими иномарками сообщили очевидцы в социальных сетях.

– Гелик задом въехал в Феррари. Выезд из двора заблокировала фура. Почти никому не мешают, – пишет некто под ником Майк в паблике «ДТП и ЧП/Петербург».

Судя по фотографиям, красная «Феррари» получила несколько царапин.

По словам очевидцев, водитель «Гедендвагена» повёл себя как настоящий джентльмен и признал, что виноват в ДТП.

Тем не менее, правоохранители будут устанавливать все обстоятельства случившегося.