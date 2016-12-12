Французское издание France Football опубликовало результаты голосования за "Золотой мяч", первое место в котором занял португалец Криштиану Роналду. Эта награда вручается лучшему футболисту, выступающему в Европе.

Для форварда "Реала" этот приз стал четвертым в карьере. До этого Роналду завоевывал "Золотой мяч" в 2008, 2013 и 2014 годах. Рекордсменом по этому показателю является нападающий "Барселоны" Лионель Месси, на счету которых пять подобных наград.

Криштиану Роналду не присутствовал на церемонии вручения "Золотого мяча", так как улетел с "Реалом" в Японию на клубный чемпионат мира.

В 2016 году Роналду в составе "Реала" выиграл Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром турнира, а со сборной Португалии победил на чемпионате Европы.

Напомним, что в 2010-2015 годы права на вручение "Золотого мяча" принадлежали ФИФА. Сейчас организация снова вручает собственную премию, церемония вручения которой состоится в январе.