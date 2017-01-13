Родственники погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем конфликтуют с Министерством обороны. Поводов для обид у них несколько.

Первая: процедура проведения панихиды.

По словам семей погибших, оборонное ведомство выступает против проведения полноценной панихиды, хотя иерархи Русской православной церкви дали на неё согласие, сообщает Meduza.

Вторая причина: дата похорон. Родственники погибших и их друзья утверждают, что до сих пор дата похорон не определена. Накануне всех оповестили о том, что похороны пройдут 14 января, а уже в четверг сообщили, что они состоятся 16 или 17 января.

Напомним, все расходы по погребению взяло на себя Минобороны. 45 гробов собираются организованно привезти к мемориальному комплексу военного ведомства в подмосковных Мытищах. Там же, на улице, произойдет короткое отпевание погибших.

Однако, как призналась вдова солиста Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова Минобороны РФ Ивана Столяра, родственники рассчитывали на более торжественную и публичную церемонию.

Надежда Столяр даже получила предварительное согласие на проведение панихиды от самого Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он, по её словам, теперь ждёт "команды".

"Кто дал Министерству обороны право распоряжаться отпеванием? Они сейчас не солдаты, не артисты, они наши погибшие родственники. За то, что министерство взяло на себя ответственность за похороны и расходы на них, – спасибо. Но желание родственников достойно проводить покойных не под их властью", – говорит Надежда.

Она уверяет, что высокие чины Минобороны по поводу ожиданий панихиды сказали ей "это хотелки". "Минобороны не хочет привлекать внимания к похоронам и не собирается ради них перекрывать дороги", – считает вдова.

А по поводу поисково-спасательной операции ей посоветовали не волноваться и сказали: "Может, там всех поели рыбы".

"У нас цель простая – чинно проститься, отпеть по-человечески. У Минобороны другая цель – по-быстрому всех закопать и забыть, чтобы никто не пикнул", - добавил в разговоре с журналистами друг семьи Столяр Петр Новиков.

Юрий Михайлюк, друг семьи еще одного погибшего участника ансамбля - Дмитрия Литвякова, также подтвердил существование конфликта между Минобороны и родственниками жертв трагедии.

"Они заслуживают отпевания в центральном соборе Москвы. Весь мир их знал, а теперь собираются похоронить тихо, с литией на улице в мороз. Это неправильно", - говорит Юрий Михайлюк, друг семьи еще одного погибшего участника ансамбля – Дмитрия Литвякова.

Пресс-служба РПЦ знает о конфликте вокруг панихиды, но не комментирует ситуацию.

Третья причина конфликта родственников жертв и Министерства обороны: отсутствие должного внимания к людям.

Родственники жертв спрашивают о причинах катастрофы, а представители военного ведомства с ними не общаются, пишут "Новые Известия".

"Мы находимся в полном неведении. Нам никто не звонит. Ничего не сообщают... Родные погибших уже с ума сходят от этого молчания. Минобороны только много всего обещало, а в итоге... Всё как всегда. Никакой поддержки. Всеми документами и организационными вопросами занимаются оставшиеся ребята из ансамбля", – рассказал газете на условиях анонимности близкий родственник одного из погибших артистов.

Четвёртая причина: проблемы с идентификацией останков погибших.

"Сейчас высеивают ДНК. Для точного ответа нужно 99,9% сходства с кровью матери и тем фрагментом, который найден. Должны были вчера позвонить и сказать уже точно по поводу похорон, но так и не звонили. Мы очень тяжело переживаем. У мамы периодические срывы и истерики", – рассказала Эмма Штуко, сестра погибшего участника ансамбля Александра Штуко.



Справка

С 28 декабря должны были начаться выплаты семьям погибших.

Страховая компания "Согаз" обязана выплатить компенсации семье каждого погибшего военнослужащего в размере более 5,8 млн рублей.

Но это не касается семей гражданских лиц, которых было большинство на борту разбившегося Ту-154.

Крушение Ту-154 в Чёрном море: самолёт потерпел крушение утром 25 декабря, когда выполнял рейс из Подмосковья в Сирию. После дозаправки он вылетел из аэропорта Адлера и вскоре просто пропал с радаров. Позднее стало известно, что самолёт упал в Чёрное море. На его борту находилось 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова. Также там были чиновники, представитель международной общественной организации "Справедливая помощь" Доктор Лиза и журналисты.

Сейчас рассматривается около семи версий произошедшего, в том числе человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и столкновение с птицей.

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