О навязывании "религиозной идеологии" заявили родители учеников московской школы №2065. Они обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на учебное заведение.

Родителей считают, что предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" является "антинаучной манипуляцией", а также оказывает "давление на детскую психику". Кстати, этот предмет ведётся в 62 регионах страны.

В заявлении сказано, что этот курс носит ярко выраженный конфессиональный уклон. А самое обидное, по мнению мам и пап, что при этом курс считается "обязательным для всех учеников, среди которых есть также мусульмане, иудеи и католики", пишет Коммерсантъ.

Есть претензии у родителей и к учебнику, который носит название "Истоки". Именно по нему преподаётся предмет. Родителя отмечают, что в нём "постоянно говорится про нечистую силу, святую воду, ангелов-хранителей, совершенно серьезно рассказывается про чудеса, которые творят иконы", а это "расходится с современным научным миропониманием".

В департаменте образования Москвы уже отреагировали на жалобу. Там заявили, что "Основы духовно-нравственной культуры народов России" не связаны с приобщением к религиозной практике и какой-либо религиозной конфессии.

"А учебные пособия для курса были выбраны коллективами педагогов по итогам заседаний педагогических советов и изучения мнения родителей", – заявили в департаменте.

Но главное, чиновники утверждают, что курс является не обязательным, а факультативным. "При желании он может ограничиться лишь посещением исторических музеев и концертов российских музыкантов", – говорят чиновники.

Отреагировал на жалобу родителей и детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович. Он призвал не навязывать религиозную культуру в школах. По его мнению, такой подход нельзя назвать правильным, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"Обязательно должен быть выбор. Это право ребёнка на выбор православной культуры или культуры других религий, или основ светской этики. И это, конечно, не должно навязываться. Здесь нужно быть очень деликатными", - сказал Бунимович.

Эксперт добавил, что, поскольку в Конституции России говорится, что "мы – светское государство", преподавание подобного предмета должно быть либо факультативным, либо в нём должны быть отражены все направления, включая светскую этику.

Он также заявил, что анализ конкретного учебника и предмета должны дать эксперты.