Родители погибшего в Сирии российского офицера отправили письмо Олланду

Как сообщает информационное агентство ТАСС, семья офицера из России Александра Прохоренко, который погиб в марте этого года в Сирии, написала письмо президенту Франции Франсуа Олланду. В послании родственники военного обратились к Олланду с призывом объединить международные усилия в борьбе с терроризмом.

Семья офицера написала, что Олланд как отец четырёх детей может понять горе потери ребёнка. Они отметили, что Александр отдал свою жизнь, чтобы в России, Франции и других странах был мир. При этом родственники подчеркнули, что нельзя в борьбе со злом быть наблюдателем.

Текст послания на брифинге зачитала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, что Александр Прохоренко погиб при наведении ударов российских сил на позиции ИГ (террористическая организация, запрещена в России). Прохоренко посмертно присвоено звание Героя России.