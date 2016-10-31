Уличные художники создают в Петербурге граффити, посвященное годовщине трагедии с самолётом А321 в небе над Синаем

Чёрно-белый рисунок в узнаваемой стилистике команды Hood Graff появится в ближайшие часы рядом с петербургским аэропортом «Пулково».

Как рассказал Metro один из художников, граффити будет полностью закончено уже к полудню 31 октября. На рисунке изображена рука, пускающая в небо бумажный самолётик – символ рухнувшего авиалайнера.

Никто из родственников пассажиров, погибших в результате теракта, рисунок пока не видел и оценить эскизы не успел.

Напомним, 31 октября исполняется ровно год со дня трагедии с российским самолётом в небе над Египтом. Авиалайнер компании «Когалымавиа», летевший рейсом «Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург», потерпел крушение над Синаем. В результате погибло 224 человека. Позднее стало известно, что на борту самолета сработало взрывное устройство.