Посольство Канады всё же выдало режиссёру фильма «Дуэлянт» Алексею Мизгирёву визу, об этом Metro сообщила пресс-служба «Нон-Стоп Продакшн». А это значит, что он сможет полететь на кинофестиваль в Торонто, где 9 сентября состоится мировая премьера его картины. Кроме того, на премьеру прилетит и актёр Пётр Федоров, исполнивший в «Дуэлянте» главную роль.

«Я очень рад, что эта неприятная ситуация разрешилась. И мы благодарны всем, кто нам в этом помогал – и посольству России в Канаде, и российскому МИДу, и посольству Канады. Мировая премьера «Дуэлянта» состоится при участии режиссера Мизгирева и актера Петра Федорова, и, что очень важно, фильм будет впервые показан в формате IMAX», – комментирует продюсер Александр Роднянский.

Напомним, что первоначально, 26 августа посольство Канады отказало Алексею Мизгирёву в получении визы. В письменном ответе, полученном из посольства, было указано, что, после тщательного изучения поданных документов, сотрудник визового отдела не смог достоверно установить «цель визита» режиссера Алексея Мизгирева, сочтя ее неубедительной. «У нас нет уверенности в том, что по окончании вашего временного визита вы покинете Канаду», – говорилось в документе.

Фильм Алексея Мизгирева «Дуэлянт» выходит в широкий российский прокат 29 сентября 2016 года и был приглашен Международным кинофестивалем в Торонто (TIFF) в августе этого года. Режиссер предоставил в посольство официальное приглашение от фестиваля, в котором было отдельно отмечено, что его расходы на авиабилеты и проживание берет на себя TIFF.

Алексей Мизгирев – признанный кинематографист, ярко зарекомендовавший себя в авторском кинематографе, в его послужном списке – десятки международных кинонаград, в том числе главный приз «За режиссуру» международного кинофестиваля в Локарно за фильм «Бубен, барабан».