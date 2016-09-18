Оскароносный режиссёр Питер Джексон, подаривший миру киносагу «Властелин колец», посетил Москву, чтобы поучаствовать в дискуссии, организованной Московской школой управления «Сколково». Темой беседы стали мечты и их осуществление.

– Да, и в моём возрасте (режиссёру 54 года. – Прим. ред.) есть мечты, – рассказал Джексон. – Мои мечты в основном связаны с фильмами, которые я воображаю и планирую снять, но которых ещё не снял.

А началось всё с того, что в 9 лет Питер Джексон увидел фильм «Кинг Конг» 1933 года.

– Вот откуда пошли мои мечты, – говорит режиссёр. – Вот когда мне захотелось делать кино, и это реально изменило всю мою жизнь. Если бы тогда я в Новой Зеландии в девятилетнем возрасте не увидел по телевизору «Кинг Конга», возможно, я бы не стал тем, кем сейчас стал.

Российское кино Джексон почти не знает, смотрел, по его словам, только что-то чёрно-белое.

Что касается знаменитых лент Джексона, то, по словам режиссёра, для него всегда было важно, чтобы история, которую он хочет рассказать, нравилась прежде всего ему:

– Я смотрю на свои картины, как если бы этот фильм сделал кто-то другой. И мне должно нравиться то, что я вижу. Но лучше, чтобы это нравилось не только мне одному, иначе мне просто не дадут денег (улыбаясь).

Свою одержимость процессом он старается передать каждому, кто участвует в процессе съёмок. Режиссер считает, что на площадке важен каждый человек, особенно в таких масштабных проектах, как его собственные. По словам Джексона, ему нужны люди с самыми разными навыками — и те, которые могут сделать столовые приборы для хоббитов, кто может соткать ковёр, кто может спроектировать для них деревню.

– Я пытаюсь быть фильтром. У меня нет столько блестящих идей, но я пытаюсь сделать так, чтобы люди просыпались утром и были счастливы быть частью моего проекта, – говорит Джексон. – Я предлагаю им показывать мне свои проекты, рассказывать идеи. Я пытаюсь вдохновить их, сделать так, чтобы они не боялись прийти ко мне и рассказать, что я делаю что-то не так или что у них есть другая идея. Фильм от этого станет только лучше.