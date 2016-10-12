Якутский режиссёр Костас Морсан в разговоре с корреспондентом Metro признался, что совсем не ожидал попадания своей картины "Мой убийца" в число претендентов на вторую по значимости после "Оскара" кинопремию "Золотой Глобус". "Мой убийца" входит в расширенный список картин, которые могут получить приз в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

В декабре 2016 года будет объявлен окончательный список претендентов.

– На самом деле мы не ожидали такого прорыва. Планировали, что "Мой убийца" будет чисто региональным якутским фильмом с небольшим бюджетом. Так в итоге и получилось, этим и хотели ограничиться, – рассказал Metro Морсан. – Но мы попали во внеконкурсную программу "Новое российское кино" Международного московского кинофестиваля, и там нас заметили разные отборщики. В итоге нас пригласили на Азиатский международный кинофестиваль, который пройдёт в Лос-Анджелес 24 октября. И когда мы оформляли заявку, отборщики посмотрели фильм и сказали: а почему бы вам не замахнуться на "Золотой глобус"? Мы были в шоке, но решили попробовать. И вот...попали в расширенный список.

Сюжет фильма "Мой убийца", бюджет которого, по словам режиссёра, составляет 5 милионов и 160 рублей, основан на реальных событиях. В нем рассказывается о молодом следователе, который занимается расследованием убийства, произошедшего в Якутске. По словам режиссёра, основная мысль фильма очень проста.

– Он поможет лучше понять жизнь якутского региона, поможет понять, с какими проблемами сталкиваются его жители. В том числе и с точки зрения полицейского, – сказал Мортан.

В России в широкий прокат фильм выйдет 3 ноября. Последний раз картина из России брала "Золотой глобус" в 2015-м году: триумфатором стал режиссёр Андрей Звягинцев с фильмом "Левиафан".